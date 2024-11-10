تامر حسني يدعم طفل مبتكر صنع نظارة للمكفوفين

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - أشاد تامر حسني بالطفل المصري الذي نجح في صنع نظارة للمكفوفين بوسائل بسيطة ووصفه بـ”العبقري“واعتبره”كنزاً وطنياً“، وناشد جميع المعنيين دعمه على حسابه على إنستغرام.

نشر حسني مقطع فيديو لصبي يبلغ من العمر 15عاماً يشرح فيه كيفية استخدام نظارة صنعها لمساعدة المكفوفين.

عند ارتداء النظارة تصدر صوتاً ينبه مستخدمها إلى وجود عائق أمامه،مما يسمح له بتجنب الاصطدام بالعائق.

وقد عبر الفنان حسني عن فرحته وفخره بعبقرية الطفل قائلاً:’يا مصر.هذا الصبي العبقري مصري عربي.هذا الفتى العبقري عربي مصري.

وناشد حسني الجهات المختصة بمساعدة هذا المبتكر الذي استطاع أن يخترع هذه النظارة بوسائل بسيطة“.

وإذا كان هذا الفتى قد أُعطي إمكانات كبيرة،فما هي الأفكار والابتكارات الأخرى التي يمكن أن تكون في جعبة هذا الفتى من سهام“.

وأشار حسني إلى أن اختراعات الصبي السابقة على”تيكتوك“تشمل أطرافًا صناعية ومسدسًا صوتيًا.