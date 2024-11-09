كيف تحمي نفسك من هشاشة العظام؟ تمارين بسيطة وفعالة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - تعد هشاشة العظام مشكلة صحية تؤرق الكثيرين، ولكن يمكن الوقاية منها والتخفيف من حدتها من خلال ممارسة التمارين الرياضية المناسبة.

كما أن هشاشة العظام هي حالة مرضية تضعف العظام وتجعلها أكثر عرضة للكسور، خاصة لدى كبار السن. ولكن الخبر الجيد هو أن هناك العديد من الطرق للوقاية من هذه الحالة، ومن أهمها ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

لماذا تعتبر التمارين الرياضية مهمة لهشاشة العظام؟

زيادة كثافة العظام: تساعد التمارين التي تحمل وزن الجسم، مثل المشي والركض، على زيادة كثافة العظام وتقويتها.

تحسين التوازن والتنسيق: تقلل هذه التمارين من خطر السقوط والكسور.

تقوية العضلات: العضلات القوية تدعم المفاصل وتقلل الضغط عليها.

تحسين المزاج وتقليل الألم: تساعد التمارين الرياضية على تحسين المزاج وتقليل الألم المرتبط بهشاشة العظام.

أفضل تمارين لهشاشة العظام:

المشي: يعد المشي من أفضل التمارين لتعزيز صحة العظام، فهو سهل ومناسب لجميع الأعمار.

صعود السلالم: يساعد صعود السلالم على تقوية عضلات الساقين والوركين.

الرقص: يجمع الرقص بين الحركة والموسيقى، مما يجعله تمرينًا ممتعًا وفعالًا.

تمرين الضغط على الحائط: يقوي عضلات الجزء العلوي من الجسم.

رفع الساق أثناء الجلوس: يقوي عضلات الساقين والجزء السفلي من الجسم.

دوائر الذراعين: يحسن حركة الكتف ومرونته.

نصائح هامة:

استشر طبيبك قبل البدء بأي برنامج تمرين جديد.

ابدأ ببطء وزد تدريجيًا من شدة التمارين.

اختر تمارين تناسب مستواك البدني.

استمر في ممارسة التمارين بانتظام لتحقيق أفضل النتائج.

بالإضافة إلى التمارين الرياضية، هناك عوامل أخرى تساعد في الوقاية من هشاشة العظام:

تناول غذاء غني بالكالسيوم وفيتامين د: مثل الحليب والألبان ومنتجات الألبان، والأسماك الدهنية، والخضروات الورقية الخضراء.

التعرض لأشعة الشمس: يساعد التعرض لأشعة الشمس على إنتاج فيتامين د في الجسم.

الإقلاع عن التدخين: يزيد التدخين من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

الحد من تناول الكحول: يؤثر الإفراط في شرب الكحول سلبًا على صحة العظام.

هذا وهشاشة العظام يمكن الوقاية منها والعيش معها بشكل أفضل من خلال اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. استشر طبيبك لوضع خطة مخصصة لك.