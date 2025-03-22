منتخبنا الوطني يعود بالتعادل الإيجابي أمام كوريا الجنوبية في تصفيات المونديال

سول - العُمانية: تعادل مُنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع مضيفه الكوري الجنوبي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة السابعة من المرحلة الثالثة للتصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في المباراة التي أقيمت على مجمع جويانج الرياضي بالعاصمة الكورية الجنوبية سول.

ورفع منتخبنا رصيده إلى 7 نقاط ضمن منافسات المجموعة الثانية ليحلّ في المركز الرابع مع انتظار بقية مواجهات المجموعة

وبدأت المباراة متكافئة وهادئة بين الفريقين مع محاولات للمنتخب الكوري الجنوبي لفرض سيطرته على مجريات اللعب من خلال نقل الكرة إلى المناطق الأمامية مع تنظيم وتمركز دفاعي جيد لمنتخبنا الوطني.

وقد جاءت أول فرصة سانحة للتسجيل لصالح منتخبنا في الدقيقة 38 عن طريق تسديدة للاعب عبدالرحمن المشيفري، ارتدت من حارس منتخب كوريا الجنوبية ثم أبعدها دفاعه.

فيما شهدت الدقيقة الـ 41 تسجيل الهدف الأول لمنتخب كوريا الجنوبية عن طريق تسديدة للمهاجم هوان هي شانج بعد تمريرة طويلة من لاعب الوسط لي كانج إن، كما كان المنتخب الكوري الجنوبي قريبًا من إضافة الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط من تسديدة ثابتة على حدود خط الثمانية عشر أبعدها حارس منتخبنا إبراهيم المخيني.

ومع بداية الشوط الثاني تألق حارس منتخبنا الوطني إبراهيم المخيني في إبعاد رأسية وهدف محقق للمهاجم الكوري الجنوبي هوان هي شانج مستغلًّا عرضية داخل منطقة الستة.

وأجرى رشيد جابر مدرب منتخبنا الوطني عددًا من التغييرات؛ بدخول اللاعبين صلاح اليحيائي ومحسن الغساني وخروج عصام الصبحي وعبدالله فواز ودخول اللاعب المنذر العلوي بديلاً للاعب عبدالرحمن المشيفري لزيادة الكثافة الهجومية.

وقد جاء هدف التعادل لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 80 بعد هجمة منظّمة قادها اللاعب محسن الغساني الذي مرر الكرة للاعب علي البوسعيدي وبدوره سددها قوية في شباك مرمى حارس المنتخب الكوري الجنوبي.

وضمّت التشكيلة الأساسية للمنتخب إبراهيم المخيني في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: ثاني الرشيدي وخالد البريكي وأحمد الخميسي وعلي البوسعيدي، وفي خط الوسط: أمجد الحارثي وأرشد العلوي وعبد الله فواز وجميل اليحمدي، وفي خط الهجوم: عبد الرحمن المشيفري وعصام الصبحي. وأدار المباراة الحكم الإيراني علي رضا فغاني وساعده الأسترالي أنطون شيتينين وأشلي بيتشام والحكم الرابع الياباني كوكي ناجامين، بينما كان في غرفة تقنية الفيديو "الفار" الحكمة الأسترالية كاثرين مارغريت جاسويكز وساعدها مواطنها جوناثان باريرو.

وتغادر بعثة مُنتخبنا الوطني غدًا كوريا الجنوبية متوجهة إلى دولة الكويت للاستعداد لمواجهة المنتخب الكويتي يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثامنة من منافسات التصفيات.