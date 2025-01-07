نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سموحة ضمن منافسات الجولة الخامسة المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يبحث الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم بالقلعة الحمراء عن تشكيل الأهلي أمام نظيره فريق سموحة.

يستضيف المارد الأحمر نظيره فريق الموج الأزرق البوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ومن المتوقع أن يخوض المارد الأحمر المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، أشرف داري، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، حسن الشحات

خط الهجوم: وسام أبو علي، بيرسي تاو

يسعي المارد الأحمر لتحقيق الفوز على سموحة للمنافسة على صدارة الدوري خاصة عقب تعادله أمام إنبي سلبيا.

وعلى الجانب الآخر يرغب فريق الموج الأزرق في تحسين وضعه في جدول الدوري المصري الممتاز.

يدخل المارد الأحمر المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 12 نقطة بينما فريق سموحة في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.