نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الأهلي مع ثنائي إشبيلية وأورلاندو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع الثنائي إيهيناتشو لاعب إشبيلية الاسباني وموفوكينج مهاجم فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تواصلنا مع مسؤولين بالنادي الأهلي وسألناهم عن حقيقة المفاوضات مع الثنائي إيهيناتشو مهاجم اشبيليه ريليبوهيلي موفوكينج مهاجم أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي".

وأضاف: "المصدر أكد إن حدث تواصل بالفعل مع وكيل إيهيناتشو لمعرفة موقفه من الإنضمام للأهلي ولكن دون أي عرض رسمي واللاعب مطالبه المالية كبيرة جدًا".

واختتم: "اما عن ريليبوهيلي موفوكينج، لا يوجد أي مفاوضات مع اللاعب ولم يحدث أي تواصل وتم ترشيحه من جانب وكلاء ".