نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي اليوم أمام سموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق ومحبو كرة القدم بالنادي الأهلي اللقاء القادم أمام نظيره فريق سموحة ضمن منافسات الجولة الخامسة المؤجلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يقدم إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة والقنوات الفضائية الناقلة.

يضرب المارد الأحمر موعدًا اليوم الثلاثاء مع نظيره الموج الأزرق في تمام الساعة الرابعة عصرًا على ستاد القاهرة الدولي.

أين يمكنني مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة؟

تُذاع مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قناة oN Time Sports 1 HD.

يسعي المارد الأحمر لتحقيق الفوز على سموحة للمنافسة على صدارة الدوري خاصة عقب تعادله أمام إنبي سلبيا.

وعلى الجانب الآخر يرغب فريق الموج الأزرق في تحسين وضعه في جدول الدوري المصري الممتاز.

يدخل المارد الأحمر المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 12 نقطة بينما فريق سموحة في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.