نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يبدأ استعداداته لمواجهة البنك الأهلي بالدوري العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء البنك الأهلي يوم السبت المقبل لحساب منافسات مسابقة الدوري المحلي.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية منها التسليم والتسلم واللعب في المساحات الضيقة.

كما تطرق المران لتدريبات من شأنها زيادة الفاعلية الهجومية للفريق من أجل استغلال الفرص المتاحة لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات بغرض الوقوف على مدى إستيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها في قادم المباريات.

وكان الإسماعيلي قد تحصل على الثلاث نقاط الخاصة بمواجهة الفريق الأخيرة مع مودرن فيوتشر بسبب مشاركة بسبب تعدي الأخير على لوائح الإتحاد المصري لكرة القدم وإشراكه لستة لاعبين أجانب في مباراة واحدة.