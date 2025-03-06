فوائد البرتقال في رمضان!تناول البرتقال في شهر رمضان، هي عادة من العادات الصحية التي يجب اتباعها يومياً ما بين السحور والإفطار، حيث يعد البرتقال من أكثر الفواكه اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي تساعد الجسم على محاربة الكثير من الأمراض، إضافة إلى أنها الفاكهة التي يعشقها كبار السن والبالغين والأطفال أيضاً.

فوائد البرتقال في رمضان

غالباً ما يميل البعض إلى تناول المكسرات والفواكه الجافة بعد الإفطار في شهر رمضان، دون النظر إلى الفواكه الطازجة الغنية بالعناصر والمعادن المفيدة للجسم والجلد والشعر ومنها البرتقال فهو من الفواكه التي يجب الحرص على تناولها في الإفطار فهو غني بالكالسيوم وفيتامين سي، لذلكِ عليكِ إضافة فاكهة البرتقال في النظام الغذائي برمضان.

ويحتوي البرتقال على فيتامين ج وهو ضروري من أجل نمو وتطور وإصلاح الأنسجة، كما يعزز هذا الفيتامين تكوين الكولاجين وكذلك امتصاص الحديد، ويدعم الجهاز المناعي، ويشجع على التئام الجروح، فهو من الفواكه المليئة بالألياف الطبيعية، كما أنه يحافظ على صحة الجهاز الهضمي، ويمنع ظهور الكثير من المشاكل التي يعاني منها الجسم مثل الإمساك، القولون العصبي، السكري، السمنة، والأمراض المرتبطة بالقلب من الظهور.

كما يوجد في البرتقال حمض الفوليك، وهو مركب فيتامين ب ينتج الحمض النووي وكذلك كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء في نخاع العظام، ويحول الكربوهيدرات إلى طاقة، حيث يؤدي نقص حمض الفوليك إلى الإرهاق وضعف العضلات وتقرحات في الفم ومشاكل متعلقة بالرؤية ومشاكل في الذاكرة، بخلاف حمض الفوليك وفيتامين ج والألياف، يحتوي البرتقال على البوتاسيوم والكالسيوم والثيامين.

عصير البرتقال على الإفطار في رمضان

كوب واحد من عصير البرتقال يمثل ضعف السعرات الحرارية لبرتقالة واحدة، وتعبئ بداخله نسبة أقل من الألياف مقارنة بالفاكهة، هذا يعني أن العصير أقل فاكهة من تناول الثمرات الطازجة، لذلك عليك برتقالة واحدة كل يوم وذلك في الفطور أو السحور.

يجب عدم استبدال الماء بعصير البرتقال على الإفطار، حيث يجب عدم تناول أي شيء بمعدلات مرتفعة خاصةً الفاكهة الحمضية المليئة بفيتامين سي الثقيل على المعدة مباشرة بعد ساعات الصيام، كما من الممكن إضافة شرائح من البرتقال إلى السلطة التي تفضلينها، أو القيام بتناول طبق من الفواكه طبق مليء بالبرتقال والكيوي والفراولة والتفاح.

الماء مصدر رئيس للسوائل، لذلك ينصح بالإفطار على الماء وليس العصير، كما لا بد من ضرورة تناول الماء خلال الصلاة وساعات الإفطار، حيث تناول 10 أكواب منه يومياً، يتم توزعهم بين الإفطار والسحور ومنها تناول كوبان عند الإفطار وكوبان بعد المغرب وكوبان من زجاجة ماء أثناء صلاة التراويح وكوبان قبل النوم، وكوبان على السحور، وعند التخطيط للخروج ليلًا في رمضان، يجب الحصول على زجاجة الماء، إضافة إلى أن العصائر والمشروبات الغازية وتلك الحاوية الكافيين تجعل شاربها أكثر عطش في صيام رمضان.

عصير البرتقال في رجيم رمضان

يعد عصير البرتقال مصدراً للسعرات الحرارية الزائدة، حيث الرجيم الذي يتضمن تناول الفواكه الكاملة يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية السكرية والمزيد من العناصر الغذائية التي تعزز الصحة. ولكن تناول عصير البرتقال في الرجيم، يأتي في حال تناول كمية قليل جدا من الطعام على وجبة الإفطار وعدم القدرة على تناول الفواكه بعد الوجبة الرئيسة، يمكن اللجوء إلى عصير البرتقال كخيار جيد.

المحتوى العالي من الألياف الطبيعية التي تتوافر في ثمرة البرتقال يساعد في علاج محتوى الفركتوز العالي في عصير البرتقال بشكل صحيح، حيث تقوم الألياف بامتصاص بعض السكر، ما يجعل الثمرة الكاملة أقل في محتواها من السعرات الحرارية التي يحتوي عليها العصير، لذلك الألياف المتوافرة في ثمرة كاملة أكثر بكثير من عصيرها، وحال تناول ثمرة البرتقال، سيعزز ذلك الشبع ويحدُّ من الرغبة في تناول طعام كثيف السعرات الحرارية وقليل التغذية في وقت لاحق.