نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تفاعل جديد على تويتر: خطوات تغيير الحالة من أرمل إلى متزوج وإضافة الزوجة في حساب المواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سأل أحد المستفيدين عبر تويتر عن كيفية تغيير حالته الاجتماعية من "أرمل" إلى "متزوج" وإضافة زوجته في برنامج حساب المواطن، حيث يؤثر هذا التغيير على استحقاق الدعم المقدم. جاءت الإجابة من خدمة المستفيدين التي وضحت خطوات تحديث الحالة الاجتماعية وإضافة الزوجة بشكل صحيح لضمان استمرار الدعم.

خطوات تغيير الحالة الاجتماعية وإضافة الزوجة في حساب المواطن

لإجراء التغيير المطلوب، أوضح القائمون على دعم البرنامج الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى بوابة حساب المواطن. اختيار تفاصيل الطلب من القائمة. الانتقال إلى قسم البيانات العامة وتحديث الحالة إلى "متزوج". الضغط على حفظ ثم التوجه إلى قسم بيانات التابعين. اختيار إضافة تابع وإدخال بيانات الزوجة. حفظ التعديلات وإرسال الطلب للمراجعة.

الاستعلام عن الأهلية في حساب المواطن

تظهر أهلية الدعم في نهاية كل شهر ميلادي، ولكن يمكن التحقق منها باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن. إدخال رقم الهوية أو اسم المستخدم وكلمة المرور. التحقق عبر نفاذ الوطني الموحد. اختيار الاستعلام عن الأهلية من الخدمات الإلكترونية. إدخال رقم الهوية وإكمال البيانات المطلوبة.

موعد صرف دعم حساب المواطن

يُصرف الدعم عادة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية، يتم تقديم الصرف إلى اليوم السابق أو تأخيره إلى اليوم التالي.