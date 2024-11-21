انت الأن تتابع خبر نيولوك العيد.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة للحصول على اللون البني الفاتح بدون اي مواد كيميائية صبغة طبيعية 100% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ترغب الكثير من النساء في تغيير لون شعرها في كثير من الأحيان، حيث إنه يعمل على تحسين مزاجها إلى حد كبير، فتشعر بالحيوية والثقة بالنفس، فالشعر كما نعلم هو زينة المرأة، لذا يكون الاهتمام به هو الأساس، لذا يلجأ الكثير من السيدات إلى صبغ الشعر عن طريق المواد الكيماوية الموجودة في الصيدليات أو حتى صالونات التجميل، غير أن تلك المواد تسبب ضررًا كبيرًا للشعر، فإن حصلت على لون شعر مناسب، ستحصلين في المقابل على تقصف وتساقط مستمر، وذلك لوجود مواد كيماوية ثقيلة كالأمونيا والبارابين في مكونات تلك الصبغات.

طريقة صبغ الشعر بالقهوة للحصول على اللون البني

وعلى الصعيد الآخر، يلجأ نساء أخريات إلى استخدام الوصفات الطبيعية الآمنة التي تصنع في المنزل، والتي تحتوي على الكثير من المكونات التي تغذي الشعر وتقويه من جذوره، ومن أشهر الوصفات الطبيعية المستخدمة في صبغ الشعر، هي الوصفات التي يكون المكون الأساسي بها هو القهوة، وذلك للحصول على لون بني رائع، كما أنها تقضي تمامًا على الشعر الأبيض، وتعطي الشعر لمعانًا وقوة، لاحتواءها فيتامين (B)، وتعمل على ترطيب فروة الرأس ومعالجتها من الداخل، تتنوع وصفات استخدام القهوة في صبغ الشعر، حيث تختلف المكونات التي تدخل معها، وذلك حسب نوع الشعر، وفيما يلي نستعرض تلك الوصفات بشيء من التفصيل:

المكونات

كوب من القهوة الثقيلة.

كوبان من البلسم.

ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة.

كيس بلاستيك.

خل تفاح.

طريقة التحضير والاستخدام

نقوم بتحضير كوب القهوة الساخن دون وضع سكر، ثم تركه ليبرد.

نخلط كوب القهوة الساخن مع كوبين البلسم ونمزجهم جيدًا.

نضيف القهوة المطحونة إلى الخليط ونمزجهم بشكل جيد.

نضع الخليط على الشعر وفروة الرأس حتى نغطيه تمامًا.

نغطي الشعر بالكيس البلاستيك، ونتركه لمدة ساعة.

يتم غسل الشعر بالماء الفاتر.

نضع خل التفاح على الشعر ليتم تثبيت اللون.

طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة.

صفار بيضة واحدة.

طريقة التحضير