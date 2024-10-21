انت الأن تتابع خبر «هتخليكي قمر..14..!!» وصفة كريم نيفيا وزيت جونسون لتفتيح البشرة والشد التجاعيد بسبع درجات اكثر انسي الكلف والتصبغات نهائيا.. هتنوري في ثواني..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحلم الكثير من النساء ببشرة ناعمة ونضرة خالية من التصبغات والكلف، من الحلول الفعالة والبسيطة التي يمكنك تجربتها هي مزيج زيت جونسون وكريم نيفيا حيث يعتبر هذا الثنائي السحري أحد أفضل الوصفات لترطيب وتفتيح البشرة مما يمنحك مظهرا ناعما ومشرقا كالبدر.

مميزات وفوائد الخلطة للبشرة

زيت جونسون معروف بخصائصه المرطبة والعميقة حيث يمنح البشرة الترطيب الذي تحتاجه لفترة طويلة ويعزز مرونتها مما يجعلها تبدو أكثر شبابا ونضارة كما أنه يحتوي على تركيبة خفيفة تناسب جميع أنواع البشرة دون أن يسبب انسداد المسام أو الشعور بالدهون الزائدة من جهته كريم نيفيا يحتوي على عناصر مغذية تعمل على ترطيب البشرة بعمق وتفتيح لونها تدريجيا بفضل احتوائه على فيتامينات تساعد في تجديد الخلايا والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة.

تحضير الوصفة