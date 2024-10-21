انت الأن تتابع خبر هترجعي شباب مرة تانية!!... حطي زيت الزيتون على الزبادي وارجعي شباب حتى لو عمرك فوق الـ 70 سنة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر زيت الزيتون واحدًا من اهم انواع الزيوت الطبيعية التي تعتبر مفيدة للبشرة وللشعر بشكل كبير، حيث انه يساهم في التخلص من حبوب الشباب ومن الاسمرار الموجود في البشرة بشكل كبير، والزبادي يعتبر ضمن المنتجات الغنية بالمعادن والفيتامينات المتعددة وهي التي تساهم في الزيادة من صحة البشرة والحصول على بشرة مشرقة وبها اضاءة مميزة، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن الطريقة الصحيحة التي يمكن استخدام زيت الزيتون والزبادي من خلالها تابعونا عبر دوت الخليج

مكونات وصفة زيت الزيتون والزبادي

كوب زبادي.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة ماء الورد.

ملعقة خميرة.

طريقة عمل وصفة زيت الزيتون والزبادي