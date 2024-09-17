بيتدفع فيها ألوفات... مكون واحد لن يخطر على بال الجن استخدميه لعمل افضل وصفة للتخلص نهائيا من حب الشباب والبقع السوداء ب10 جنيه بس... اعرف الطريقة!!

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رياض - احمد صلاح - تعد مشاكل البشرة مثل الجفاف، حب الشباب، التجاعيد والبقع الداكنة من أكثر التحديات التي تواجه الكثير من الأشخاص، مما يدفعهم إلى استخدام المنتجات الصناعية التي تعدهم بحلول سريعة وفعالة، ولكن، مع مرور الوقت قد تضر هذه المنتجات بالبشرة بسبب احتوائها على مواد كيميائية قاسية، لهذا السبب، يلجأ الكثيرون إلى الأعشاب والوصفات الطبيعية كبديل امن ومضمون، نظرا لفوائدها المتعددة التي تعتمد على مكونات طبيعية تعزز صحة البشرة دون التسبب في اثار جانبية، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنتعرف على التفاصيل.

وصفة الترمس لعلاج البشرة الداكنة والبقع

لإعداد ماسك الترمس والنشا، تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من الترمس المطحون وملعقة صغيرة من النشا، اخلطي المكونات في وعاء صغير ثم أضيفي ماء الورد أو الماء تدريجيا حتى تحصلي على قوام متجانس، بعد تنظيف وجهك بالماء الدافئ وتجفيفه جيدا، ضعي الماسك على وجهك مع تجنب منطقة العينين، واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم اغسليه أولا بالماء الدافئ ثم البارد لتجديد البشرة.

مساهامات ماسك الترمس للبشرة

يتميز ماسك الترمس والنشا بالعديد من الفوائد للبشرة، خاصة عند استخدامه بانتظام، يساعد الماسك في تحفيز إنتاج الكولاجين لمحاربة علامات الشيخوخة المبكرة وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما يعمل على تفتيح البشرة عن طريق تنظيم إنتاج الميلانين وتقليل ظهور البقع الداكنة، بالإضافة إلى ذلك، يهدئ الالتهابات ويقلل من الاحمرار، مما يجعله مناسبا للبشرة الحساسة.

تنويهات قبل استخدام الوصفة