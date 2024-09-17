انت الأن تتابع خبر «مش هتعرف للدكتور طريق».. طريقة جهنمية لإزالة الشمع من الأذن بدون ألم في المنزل.. في خمس دقايق كله هيتظبط!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجود شمع بالاذن هو شيئ صحي فهو يحميها من دخول أي أجزاء صغيرة بالجو بها مثل الاتربة والاوساخ أو حشرات وغيرها من الأشياء التي قد تسبب انسداد الأذن أو اذيتها أو حدوث ثقب بها ولكن عندما يتراكم الشمع بالاذن تصبح هذه مشكلة واصبحت منتشرة بالفترة الأخيرة بين العديد من الأشخاص وذلك لعدة أسباب سنعرفها ولكن الأهم هي معرفة طريقة تنظيف الأذن وغسلها في المنزل دون الحاجة إلى طبيب واستخراج الشمع الزائد المتراكم

أسباب تراكم الشمع داخل الأذن

بعض الأشخاص ينتجون شمع الأذن بكميات أكبر من المعتاد مما يؤدي إلى تراكمه و استخدام أعواد القطن أو الأدوات الحادة لمحاولة تنظيف الأذن يمكن أن يدفع الشمع إلى عمق القناة السمعية بدلاً من إزالته مما يؤدي إلى تراكمه وايضا انسداد القناة السمعية عند بعض الأشخاص الذين يعانون من قنوات سمعية ضيقة بشكل طبيعي فيجعل كمية الشمع في الأذن كثيرة والمشكلة الاكثر انتشارا وهي ارتداء سماعات الأذن أو سدادات الأذن بشكل متكرر ضار جدا فستخدام هذه الأدوات لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى دفع الشمع إلى داخل القناة السمعية

طريقة تنظيف الأذن من الشمع المتراكم في المنزل