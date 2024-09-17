انت الأن تتابع خبر"وصفة العمر"...كيراتين طبيعي للشعر نتيجة فورية لفرد الشعر الخشن باقوى وصفة هتخلي شعرك الخشن ناعم وطويل وزي الحرير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد كرياتين فرد الشعر مم الوصفات الطبيعية ويحتوي ايضًا على مكونات طبيعية وصحية لفرد الشعر وتعمل ايضًا على تحسين صحة الشعر وحيوته ، وتعتبر هذه الوصفات هي بديل صحي للقضاء على كل مشاكل الشعر ، وايضًا تستعمل في معالجة الشعر وتطويله ، وسنعرض لكم أرق وجميع المكونات التي تحضر للشعر وتعالج خشونة الشعر وتحسن من ملمس الشعر ، وسوف ننشر لكم من خلال موقعنا دوت الخليج عن طريقة عمل هذه الوصفات .

وصفة جل الصبار للشعر

تستعمل وصفة جل الصبار للشعر وتساعد تلك الوصفة على تنعيم الشعر وتقوية جذور الشعر ، وتعتبر وصفة جل الصبار رائعة في حل مشاكل الشعر وعيوبه .

المكونات :

1 ملعقة كبيرة من جل الصبار .

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو .

1 ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا .

1 ملعقة كبيرة من النشا .

طريقة التحضير :

اولًا نقوم بإحضار إناء ونقوم بوضع جل الصبار بداخله ونذيبه ليسهل دمجه مع المكونات الأخرى .

نقوم بوضع زيت اللوز صم زي الجوجوبا ونقوم بالتقليب بطريقة مستمرة حتى نحصل على قوام ناعم .

بعد ذلك نضيف النشا ويتم التقليب بشكل مستمر .

بعد ذلك توضع الوصفة على الشعر لمدة ½ ساعة بعد ذلك يتم غسل الشعر .

كيرياتين الخميرة لتطويل الشعر

المكونات :

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية .

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .

1 ملعقة كبيرة من زيت الأرجان .

1 ملعقة كبيرة من عسل النحل .

1 ملعقة كبيرة من الدقيق .

طريقه التحضير :