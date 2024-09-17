انت الأن تتابع خبر"وصفة العمر"...كيراتين طبيعي للشعر نتيجة فورية لفرد الشعر الخشن باقوى وصفة هتخلي شعرك الخشن ناعم وطويل وزي الحرير!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعد كرياتين فرد الشعر مم الوصفات الطبيعية ويحتوي ايضًا على مكونات طبيعية وصحية لفرد الشعر وتعمل ايضًا على تحسين صحة الشعر وحيوته ، وتعتبر هذه الوصفات هي بديل صحي للقضاء على كل مشاكل الشعر ، وايضًا تستعمل في معالجة الشعر وتطويله ، وسنعرض لكم أرق وجميع المكونات التي تحضر للشعر وتعالج خشونة الشعر وتحسن من ملمس الشعر ، وسوف ننشر لكم من خلال موقعنا دوت الخليج عن طريقة عمل هذه الوصفات .
وصفة جل الصبار للشعر
- تستعمل وصفة جل الصبار للشعر وتساعد تلك الوصفة على تنعيم الشعر وتقوية جذور الشعر ، وتعتبر وصفة جل الصبار رائعة في حل مشاكل الشعر وعيوبه .
المكونات :
- 1 ملعقة كبيرة من جل الصبار .
- 1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو .
- 1 ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا .
- 1 ملعقة كبيرة من النشا .
طريقة التحضير :
- اولًا نقوم بإحضار إناء ونقوم بوضع جل الصبار بداخله ونذيبه ليسهل دمجه مع المكونات الأخرى .
- نقوم بوضع زيت اللوز صم زي الجوجوبا ونقوم بالتقليب بطريقة مستمرة حتى نحصل على قوام ناعم .
- بعد ذلك نضيف النشا ويتم التقليب بشكل مستمر .
- بعد ذلك توضع الوصفة على الشعر لمدة ½ ساعة بعد ذلك يتم غسل الشعر .
كيرياتين الخميرة لتطويل الشعر
المكونات :
- 1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية .
- 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .
- 1 ملعقة كبيرة من زيت الأرجان .
- 1 ملعقة كبيرة من عسل النحل .
- 1 ملعقة كبيرة من الدقيق .
طريقه التحضير :
- نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه جميع المكونات ونمزجها مع بعض بشكل جيد
- ينصح باستخدامه مرتين اسبوعيًا للحصول على نتيجة مبهرة.