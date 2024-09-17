انت الأن تتابع خبر «وداعاً للكلف والبثور والبقع» .. معجزة الكركم والنشأ الجبار يقضي الكلف والبقع والجلد الميت ويجعل البشرة مشرقة .(طريقة التحضير)! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل قمت بتجربة دلكه الكركم مع النشا من قبل إذا كانت الإجابة لا فتأكدي أن من اليوم لا تستطيعين الابتعاد تماما عن هذه الوصفة البسيطة جدا والطبيعية والتي تمتلئ ببعض العناصر المفيدة جدا للبشرة كما أنها تقضي نهائيا على البقع والكلف.

الكركم من التوابل الطبيعية

التي تصفي بنكهة لذيذة في العديد من الوصفات وايضا لون مميز، بجانب استخدامه كبهار، فإنه أيضا يستخدم مع خلطه بالنشا لحل العديد من مشاكل البشرة، تعد وصفة الكركم والنشأ من أنجح الوصفات الطبيعية التي تساهم في تفتيح البشرة والتخلص من البثور السوداء وتصبغات البشرة، يفضل العديد من الأشخاص استخدام المراد الطبيعية بسبب فوائدها الصحية المذهلة، دون الحاجة إلى استخدام مساحيق تجميل باهظة الثمن غير انها تضر بالبشرة، ننشر لكم خلال موقعنا دوت الخليج طريقة عمل ماسك الكركم بالنشا لحل مشاكل البشرة.

وصفة الكركم والنشأ

يساعد خليط الكركم والنشا في التخلص من الكلف والتصبغات الناتجة عن حرارة الشمس، كما أنه يساهم في تفتيح البشرة.

يمكن استخدام هذه الوصفة على اليدين والبشرة وجميع أجزاء الجسم بشكل كلي لها بها من فوائد كبيرة لاحتوائها على عدد من الفيتامينات والمعادن الهامة.

تساعد هذه الوصفة في علاج التهابات البشرة والتخلص من الحكة بجانب مساهمتها في تقوية الدورة الدموية في الجسم.

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من السكر البني.

ملعقة عسل نحل.

2 ملعقة من الحليب البودر.

ملعقة من عصير الخيار.

2 ملعقة كبيرة من الجليسرين.

ماء ورد.

½ ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير