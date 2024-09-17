انت الأن تتابع خبر «هتقول ياريتني كنت عرفت من زمان»... لا تتناول هذه الأطعمة مع الشاي أو القهوة أبداً!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقد كشفت خبيرة في التغذية عن بعض الأطعمة و الوجبات الخفيفة التي لا ينبغي تناولها مع كوب من الشاي أو القهوة.ولقد قالت الصيدلانية ديبورا غرايسون، إن شرب الشاي أو القهوة مع أطعمة معينة، مثل اللحوم الحمراء أو الخضروات أو الورقية الخضراء قد يزيد هذا من فرصة الإصابة بنقص شديد في العناصر الغذائية.وقد أوضحت أن هذه المواد الكيميائية الموجودة في هذه المشروبات الساخنة، قد تمنع الجسم من امتصاص هذا الحديد المعدن الحيوي لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ما يمنحنا هذا الطاقة ونظام مناعة اقوي.

تأثير الشاي والقهوة علي الاستفاده من الغذاء

وتابعت غرايسون: “إذا كنت تشرب الشاي بشكل مستمر مع وجبتك الغذائيةفغالباََ فقد تصاب بفقر الدم ويمكن أيضا أن تكون بعض هذه الأعراض فقر الدم منهكة بما في ذلك تلك الإرهاق الشديد اوتساقط الشعر اوالالتهابات المتكررة.وعلي حسب “روسيا اليوم” تنصح غرايسون أولئك الذين يعانون من أعراض ضعف الشهية، والذين يتطلعون أيضا إلى زيادة الوزن أو العضلات بالإقلاع عن شرب الكثير من أي من السوائل مع هذه الوجبات. وتقول: “إن وجود السوائل في المعدة يمكن ان يقلل من الطعام في المعده والشعور بالشبع.

نصائح اخري للاستفادة القصوي من الغذاء