انت الأن تتابع خبر مفاجأة “مزلزلة” ستهز السعودية والإمارات ومصر قريباً.. لن تتوقعوا ماذا قالت العرافة العملاقة ليلى عبد اللطيف ولماذا أجهشت بالبكاء بحرقة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نبوءة مزلزلة وغير متوقعة هزت أركان السعودية والإمارات ومصر، قامت بالإعلان عنها العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف، وأثارت النبؤءة دهشة الملايين في الوطن العربي بأجمعه، حيث أعلنت خلال مقابلة حصرية تم بثها عبر إحدى القنوات الفضائية، ولم تستطع العرافة الشهيرة حبس دموعها وأجهشت بالبكاء بحرقة أمام الجمهور.

نبوءة ليلى عبداللطيف