القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين العرب والأجانب إلى عدد من الوحدات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 01:28 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمساهمة ضمن جهود الدولة المصرية فى الترويج للسياحة ، نظم جهاز الملحقين الحربيين زيارة لعدد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية إلى عدد من الوحدات العسكرية والمزارات السياحية والتاريخية .

وكان أبرزها زيارة أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى وقيادة قوات المظلات للتعرف على مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة من قدرات وإمكانات بمختلف أسلحتها وتخصصاتها بما يمكنها من دعم ركائز الأمن القومى ، فضلاً عن زيارة متحف القوات الجوية وعدد من المزارات السياحية والأماكن الأثرية التى تعكس التنوع والثراء للحضارة المصرية عبر مختلف عصورها .

وفى ختام الزيارات أشار أعضاء وفد الملحقين العسكريين إلى أهمية وإيجابية تلك الزيارات التى تعزز روابط العلاقات العسكرية بين الدول وتفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك ، مشيدين بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية القديمة التى جعلت مصر محط أنظار العالم .