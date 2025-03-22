أخبار مصرية

الرئيس السيسى: سعدت باستقبال أخى الشيخ محمد بن زايد فى بلده الثانى مصر

0 نشر
0 تبليغ

  • الرئيس السيسى: سعدت باستقبال أخى الشيخ محمد بن زايد فى بلده الثانى مصر 1/2
  • الرئيس السيسى: سعدت باستقبال أخى الشيخ محمد بن زايد فى بلده الثانى مصر 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 مارس 2025 11:30 مساءً - أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته اليوم باستقبال أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بلده الثاني مصر، حيث تباحثا بشأن سبل تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتشاورنا بشأن مختلف القضايا الإقليمية.

وأضاف الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "تاريخ طويل من علاقات الأخوة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، يكلله التزام قيادتي البلدين بالتنسيق المستمر و التشاور الأمين من أجل مستقبل مشرق للشعبين الشقيقين".

 

 

 

 

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا