وزير التعليم العالي يشهد السحور السنوى لجامعة حلوان وسط أجواء رمضانية مميزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 12:31 مساءً - مواهب طلاب جامعة حلوان تتألق في السحور السنوي بحضور وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يشيد بالإبداع الطلابي خلال السحور السنوي لجامعة حلوان

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات الليلة الرمضانية والسحور التي نظمتها جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، بمشاركة عدد من قيادات وزارة التعليم العالي، وبحضور الدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة جيهان بيومي، عضو مجلس النواب، والدكتورة سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب نخبة من قيادات المجتمع والشخصيات العامة، ونواب رئيس الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمناء الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة.

وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية الأنشطة الطلابية كركيزة أساسية في بناء شخصية الطلاب، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تهدف إلى تطوير الجامعات وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني. كما أشاد بروح التكامل والتعاون بين الجامعات في إطار تحالف إقليم القاهرة الكبرى، والذي يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

واستكمل الوزير، اعتدنا دائمًا، تجمعنا جامعة حلوان في سحور رمضاني مميز، حيث تتألق مواهب الطلاب المبدعين من خلال أعمال فنية راقية تعكس التميز والإبداع.

وفي كلمته خلال السحور السنوي لجامعة حلوان، الذي يأتي في إطار احتفالات الجامعة بمرور 50 عامًا على إنشائها، وجه الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الشكر للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دعمه المتواصل للجامعات، مشيدًا باستراتيجية تحالف إقليم القاهرة الكبرى ودورها في تعزيز التعاون بين الجامعات. كما أعرب عن تقديره لحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق،، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، مما يعكس العلاقة التكاملية ضمن التحالف.

كما وجه الشكر لكلية السياحة والفنادق، ممثلة في الدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد الكلية، الدكتور سامح جمال، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأيضًا للدكتورة أمنية يحيى، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على تنظيم هذه الفعالية، وأشاد بدور اتحاد الطلاب في إنجاح الحدث.

وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية التي أبرزت مواهب طلاب الجامعة، حيث بدأ بالنشيد الوطني، تلاه عرض فيديو يوثق أبرز إنجازات جامعة حلوان.

قدم الدكتور مصطفى مهلل فقرة تواشيح دينية، أعقبها مجموعة من الفقرات الغنائية المتميزة لطلاب كلية التربية الموسيقية - كورال صوت العاصمة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية، تحت تدريب الدكتور محمد عبد القادر، والدكتورة داليا حسنين، والدكتور أحمد فايز، وإشراف عميد الكلية الدكتورة شرين عبد اللطيف بدر. كما شهد الحفل عزفًا منفردًا على آلة الكمان للطالب أحمد خالد من كلية التربية الموسيقية، إلى جانب فقرة غنائية للطالب مؤمن عبد التواب، الفائز بمسابقة "أنت النجم" في موسيقى الراب، بالإضافة إلى دويتو غنائي للطالبين محمود إيهاب ونغم وائل من كلية التربية الموسيقية - كورال صوت العاصمة.

كما قدم طلاب كلية علوم الرياضة - بنات استعراض "أهلا رمضان"، بتصميم حركي للدكتورة علا توفيق، والدكتورة شيماء عبد الله، وتحت إشراف عميد الكلية الدكتورة أمل عبد الله. كما تضمن الحفل عرضًا استعراضيًا بعنوان "حلاوة شمسنا" لطلاب الكلية، إلى جانب استعراض "يا أحلى اسم في الوجود"، والذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

بالإضافة إلى ذلك، قدم فريق أتيليه المسرح بكلية الفنون الجميلة، تحت إشراف عميد الكلية الدكتور عمرو سامي، اسكتشًا تمثيليًا أضفى جوًا من البهجة والإبداع على الحفل.

اختُتمت الاحتفالية بأجواء رمضانية مميزة عكست روح المودة والتواصل بين الحضور، وسط إشادة واسعة بتنظيم جامعة حلوان لهذا الحدث الذي يعكس دورها في تعزيز النشاط الطلابي ودعم مواهب الشباب.