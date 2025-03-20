بالتعاون مع جامعة الأزهر.. مرصد الأزهر يختتم فعاليات مبادرة ”نحو رؤية أزهرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 11:30 صباحاً - اختتم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف فعاليات الأسبوع الثالث من مبادرة "نحو رؤية أزهرية لمجابهة التطرف" للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024/ 2025، بتنظيم ندوة توعوية بكلية العلوم بفرعيها البنين والبنات بأسيوط، برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور علاء جاد الكريم عميد الكلية، والأستاذ الدكتور أبو بكر عبد الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أحمد محمد سالم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا.

شارك من جانب المرصد كل من:

أ.م.د. محمد بناية، مشرف وحدة التطوير والمتابعة.

د. إيهاب شوقي، مشرف وحدة التقرير الدورية.

د/ أحمد خلف حجازي، عضو وحدة رصد اللغات الإفريقية.

أ/ مجدي فريد، عضو وحدة التطوير والمتابعة.

أ/ محمد فرغلي عضو، وحدة رصد اللغة الألمانية.

وتمحور النقاش حول مفهوم الهوية الوطنية وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على كيفية تعزيز الهوية القوية لمواجهة محاولات الجماعات الإرهابية التي تسعى لتشويه الهوية الدينية واستبدالها بأفكار متطرفة تخدم مصالحها الخبيثة.

وتناول اللقاء أيضاً قضية الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد غير المسؤول عليها في تلقي المعلومات ونشرها دون التحقق من مصداقيتها. وحذر المشاركون من خطورة تداول الشائعات وتأثيرها المدمر على الأمن القومي المصري.

وفي ختام الفعالية، قام أعضاء المرصد بجولة استكشافية في متحف الأسماك والنباتات داخل الكلية، برفقة الدكتور الدوشي عبد الكريم، منسق الأنشطة الطلابية، والأستاذ أسامة عبد الرحمن مرسي، مدير رعاية الشباب بالكلية، والدكتورة مروة ورداني، عميدة كلية علوم بنات. بالإضافة إلى، الأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب، والأستاذ محمد الدخاخني، مدير عام رعاية الطلاب لكليات الأقاليم، والأستاذ محمد حسين أبو العلا، مدير رعاية طلاب وجه قبلي.