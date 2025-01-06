الداخلية تحبط محاولة جلب كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للبلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 06:33 مساءً - استمرارا للجهود التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الإتجار بالإسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إعتزام (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة) جلب كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيداً لترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وتتبع خط سير العنصرين وأمكن ضبطهما بالمنطقة الجنوبية وبحوزتهما (26 بندقية آلية – 28 ألف طلقة نارية مختلفة الأعيرة).

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (6 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.