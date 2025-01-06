وزير الخارجية يشارك في قداس عيد الميلاد بالكنيسة الأرثوذكسية المصرية في مسقط "صور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 06:33 مساءً -

حضر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالعاصمة العُمانية مسقط، مساء اليوم الاثنين، خلال زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان.

وخلال كلمته في القداس، نقل عبد العاطي تحيات وتهاني عبد الفتاح السيسي، لأبناء الجالية القبطية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأكد في كلمته على أن مصر كانت وستظل نموذجاً للتعايش والمحبة بين أبنائها، داخل الوطن وخارجه. كما أعرب عن تقديره العميق للدور الذي تلعبه الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في عُمان، في مسقط وفي صلالة بالتنسيق مع السفارة في خدمة أبناء الجالية المصرية في سلطنة عمان ورعاية مصالحهم وتقديم الدعم لهم.