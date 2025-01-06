قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر خليج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 05:28 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة (نبات البانجو وجوهر الحشيش)، أثناء محاولة تهريبهم عبر الساحل الشرقى لخليج السويس، وقد تم إحالة المضبوطات إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ليلاً ونهاراً لإحكام السيطرة على المنافذ والمعابر الحدودية للدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد العناصر الإجرامية.