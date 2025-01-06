قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر خليج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 05:28 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة (نبات البانجو وجوهر الحشيش)، أثناء محاولة تهريبهم عبر الساحل الشرقى لخليج السويس، وقد تم إحالة المضبوطات إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع