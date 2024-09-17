"صوت الأمة" تنعى فنان الكاريكاتير أحمد قاعود.. رحيل مبدع أضاء القضايا الاجتماعية والسياسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - تنعى "صوت الأمة" ببالغ الحزن والأسى فنان الكاريكاتير الزميل أحمد قاعود، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض.

وتتقدم صوت الأمة بأحر التعازي إلى أسرة وأصدقاء الفقيد، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كان أحمد قاعود من مواليد 1986، وقد تميز بأعماله الفنية التي جمعت بين الطابع الاجتماعي والسياسي، وساهمت في معالجة القضايا الجماهيرية بأسلوبه الفريد، برع قاعود في استخدام خطوط وألوان ذات طابع خاص، مما جعل أعماله تصل بفعالية إلى جميع شرائح القراء وتلفت الانتباه لقضايا الساعة.

لقد أبدع أحمد قاعود في العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، وكان له حضور مميز في معارض محلية ودولية، حيث نال العديد من شهادات التقدير والجوائز، سيفتقد الوسط الإعلامي والفني بريقه وأعماله التي أثرت في الكثيرين.