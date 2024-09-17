وزير الصحة يلتقي ممثلي شركتين لبحث تعزيز استخدام التكنولوجيا بالقطاع الصحي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع المهندس هادي بساط، ممثل شركة "promedz" والمهندس ياسين منصور عضو مجلس إدارة مجموعة شركات منصور، لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث فرص التعاون والاستثمار في القطاع الصحي، بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية، وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية في جميع المحافظات، باستخدام تقنيات الاستشارات الطبية والتشخيص «عن بُعد» والروبوت الجراحي.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير ناقش مع ممثل الشركة إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوت، في الجراحات الدقيقة بمستشفيات العاصمة الإدارية، ومعهد ناصر للبحوث والعلاج، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكداً أهمية هذه التقنيات في تقليل احتمالات أخطاء التشخيص، وميكنة صرف الأدوية، وزيادة معدلات الأمان في إجراءات مكافحة العدوى.

واستطرد «عبدالغفار» أن الوزير أشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من تلك التقنيات وخاصة في المنشآت الصحية الجديدة، ومنها المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستحدث نقلة تكنولوجية في كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ولفت «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على أن تقنية التطبيب عن بعد والاستشارات الطبية ستكون من خلال التواصل مع أطباء من مختلف دول العالم، وذلك لزيادة وتبادل الخبرات الطبية، مضيفا أن استخدام هذه التقنيات يقلل معدلات الهدر في الأدوية والمستلزمات، وأيضا تكلفة العلاج، كما أن استخدام الروبوت، يساهم في حوكمة ودقة التشخيص، حيث أن هذه التقنية ستكون من خلال بصمة خاصة بالطبيب المستخدم للروبوت.

ومن جانبه، استعرض المهندس هادي بساط ممثل الشركة، عرضا لاستخدام الروبوت تضمن كيفية الاستخدام والاستفادة من تلك التقنية والمميزات والعائد منها على المنشآت الصحية بمصر، مؤكداً أن التقنية تتيح للمنظومة الصحية جميع التسهيلات لحوكمة الصيدليات، مع فرص جيدة للتدريب والتعليم الطبي، مختتما حديثه، بأن قطاع الرعاية الصحية في مصر يشهد تطورا كبيرا، بدعم حكومي واضح.

حضر الاجتماع الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، الدكتور اشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للاشعة، والدكتور محمد مصطفي عبد الغفار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.