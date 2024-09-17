اليوم.. وزير الخارجية يلتقي نظيره المجري بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - يجري وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو.

وزير الخارجية يلتقي نظيره المجري بالقاهرة



ويناقش الجانبان خلال اللقاء، الذي يعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم، العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والمجر، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية، والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات بينهما خلال اللقاء في القاهرة.

في وقت سابق، تلقى بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا من بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.

وحسب ما نشرته وزارة الخارجية في بيان، فأنالوزير عبدالعاطي ثمن هذه التهنئة الطيبة، وقام بدوره بتهنئة نظيره المجري على رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أول يوليو الماضي، مثنيًا على ما تشهده العلاقات المصرية المجرية من زخم كبير في السنوات القليلة الماضية. وأكد على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات السياسية بين مصر والمجر، والحفاظ علي أطر التشاور الثنائي والاستمرار في تبادل الزيارات رفيعة المستوى، مبديًا تطلعه لاستقبال الوزير المجري بالقاهرة خلال زيارته المرتقبة في سبتمبر المقبل.

هذا، وقد وجه الوزير عبدالعاطي الشكر لوزير خارجية المجر على مواقف بلاده الداعمة لمصر في الاتحاد الأوروبي وكافة المحافل الدولية، وتطلع مصر لمواصلة هذا الدعم خاصة على ضوء العلاقات المتطورة بين البلدين.