انت الأن تتابع خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر.. خريطة التغيرات الجوية حتى منتصف الأسبوع القادم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حالة الطقس اليوم.. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد الأجواء اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على شمال الصعيد، ومائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، موضحا أن نسبة الرطوبة مرتفعة بشكل ملحوظ، وهو ما يؤدي إلى شعورنا بارتفاع درجات الحرارة هذه الفترة.

درجات الحرارة اليوم

وأوضح أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية حيث تتراوح على مدار الأسبوع ما بين 32 و33 درجة، ولكن ارتفاع نسبة الرطوبة هى السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة وحرارة الطقس، حيث تؤدي إلى الشعور أن درجة المحسوسة أعلى من المسجلة بنحو 3 درجات.

الطقس اليوم وغدا

ولفت إلى أننا نسجل أعلى نسبة رطوبة في الأماكن المغلقة ليلا، حيث تصل إلى 80% على القاهرة الكبرى رغم أن درجات الحرارة ليست مرتفعة، وتستمر هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع الجاري، مع وجود سرعات في حركة الرياح.

الطقس الأيام المقبلة