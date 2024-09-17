أبطال منتخب الماسترز للخماسى الحديث يحرزون ذهبية وفضيتين ببطولة العالم بالمجر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - أحرز منتخبنا القومى للماسترز للخماسى الحديث ذهبية وفضيتين ببطولة العالم للماسترز، والتى أقيمت بالمجر خلال الفترة من 14 حتى 16 سبتمبر الجارى.

وفاز بالميدالية الذهبية مصطفى أبو المجد فردى خماسى + 30، وفاز بالميدالية الفضية أبو الحسن بسطاوى فردى خماسى + 40، وأحرز الفريق (خالد الشبكشي - محمد عبد الله - أبو الحسن بسطاوي) الميدالية الفضية للفرق + 30 رباعي.

شاركت مصر بسبعة لاعبين في البطولة وهم كل من: رشا فاروق، ومصطفي أبو المجد، وأبو الحسن بسطاوي، وخالد الشبكشي، ومحمد عبد الله، وإسلام أحمد، وعلي حمدي بالإضافة إلى بكر الحسيني مدربًا للفروسية، وشريف صلاح رئيس لجنة الماسترز، فيما يرأس البعثة اللواء حازم الدمهوجي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث.