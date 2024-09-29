انت الأن تتابع خبر (جميع المحافظات) نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2024 بالاسم وزارة التربية العراقية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الخميس، روابط تنزيل نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2024 جميع المحافظات، ووالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على تليجرام نشر نتائج الامتحانات للمرحلة الإعدادية بالاسم وحسب رقم الامتحان، من خلال ملفات وكشوفات pdf تم رفعها على كوكل درايف، ويمكن الحصول على نتائج الدور الثاني من موقع نتائجنا وعبر كوكل درايف، وسنتعرف على طريقة الحصول عليها.

تنزيل نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2024

باتت نتائج محافظة نينوي، ذي قار، واسط، صلاح الدين، بغداد، بابل، كركوك، ديالي، وغيرها من المحافظات العراقية متاحة الآن للاستعلام بعد تنزيل كشوفات الناجحين، وذلك بعد نهاية أعمال التصحيح للدفاتر الامتحانية، وكذلك انتهاء أعمال التدقيق لها، قبل أن يتم اعتمادها بشكل رسمي ظهر اليوم الخميس وظهورها بالاسم pdf.

روابط نتائج السادس الاعدادي دور ثاني ٢٠٢٤

ووفرت وزارة التربية العراقية ملفات وروابط تنزيل كشوفات نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني عبر منصاتها الرسمية، ويمكنكم تنزيلها من خلال حساب تليجرام الرسمي ِأو موقع نتائجنا من خلال

الخطوات التالية: –

أولج إلى موقع نتائجنا.

انتظار رفع نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني.

اضغط على المحافظة التابع لها.

قم بتحميل أو عرض ملفات كشوفات الناجحين.

بعد الضغط “تنزيل” سيتم تحميل الملف.

ابحث عن اسمك داخل الملف.

موقع نتائجنا نتائج 6 اعدادي وزارة التربية العراقية