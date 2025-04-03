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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوروبا تتعهد برد متوازن على رسوم ترامب دون تصعيد التوتر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أبريل 2025 12:15 صباحاً - العربية نت .. قال وزير الصناعة الفرنسي، مارك فيراتشي، إن أوروبا سترد بشكل متناسب على الرسوم الجمركية التي سيفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكنها لن تصعد التوتر تحت أي ظرف من الظروف.
أضاف فيراتشي، اليوم الأربعاء: “أوروبا دائمًا مع التفاوض وتهدئة الأمور، لأن الحروب التجارية، كما تعلمون، لا تفضي إلا إلى خاسرين”.
ومن المقرر أن يعلن ترامب رسومًا جمركية مضادة شاملة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في العالم، مما يثير مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، ويرجح أن يدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مضادة، وفق وكالة “”.
ولا تزال تفاصيل خطة ترامب المقرر الكشف عنها، اليوم الأربعاء، الذي أطلق عليه “يوم التحرير” قيد الصياغة وتعقد اجتماعات مكثفة قبل مراسم الإعلان بالبيت الأبيض المتوقع إقامتها في الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:00 بتوقيت جرينتش).
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