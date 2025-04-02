إسرائيل تعلن إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أبريل 2025 06:14 مساءً - وكالات .. أعلنت إسرائيل أمس الثلاثاء أنها ستلغي جميع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأمريكية بتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقادة إسرائيليين آخرين.

وأوضح نتنياهو أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة في السوق، وجعل الاقتصاد أكثر تنوعًا، وخفض تكلفة المعيشة للشعب الإسرائيلي.

وقال نتنياهو في بيان: “بالإضافة إلى الفوائد التي يجنيها الاقتصاد والمواطنون، ستسمح لنا هذه الخطوة بتعزيز التحالف والعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشكل أكبر”. وأضاف: “سنواصل العمل على إزالة الحواجز والرسوم الجمركية، وتعزيز علاقتنا المميزة مع الولايات المتحدة”.

وأعلنت إسرائيل عن الخطة في بيان مشترك صادر عن نتنياهو، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، نير بركات، قبل يوم واحد فقط من فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية متبادلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

تُعدّ الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لإسرائيل وأقرب حليف لها، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 34 مليار دولار في عام 2024.