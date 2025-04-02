تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة في فبراير بأكثر من…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أبريل 2025 03:14 مساءً - سي إن بي سي_ كشفت بيانات أمريكية جديدة عن أن فرص العمل في الولايات المتحدة سجلت انخفاضاً طفيفاً خلال شهر فبراير، مما يعكس استمرار مؤشرات عودة سوق العمل إلى التوازن بعد الصدمة الحادة في العرض والطلب الناجمة عن الجائحة.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الوظائف المتاحة في أميركا تراجع إلى 7.57 مليون وظيفة، بانخفاض قدره 194 ألف وظيفة مقارنة بشهر يناير، ليأتي أقل بقليل من التقديرات التي وضعها “Dow Jones” عند 7.6 مليون وظيفة.

كما انخفض معدل الوظائف الشاغرة كنسبة من القوة العاملة إلى 4.5%، بتراجع 0.2 نقطة مئوية، فيما هبطت نسبة الوظائف الشاغرة إلى عدد العمال المتاحين إلى 1.07 وظيفة لكل باحث عن عمل.

أما المؤشرات الأخرى المتعلقة بمعدلات الاستقالات والتوظيف وحالات التسريح والفصل، فقد شهدت تغيرات طفيفة، وفقاً لمسح فرص العمل ودوران العمالة.

وكان الاقتصاد الأمريكي أضاف 151 ألف وظيفة في القطاع غير الزراعي في شهر فبراير الماضي، بحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، مقابل متوسط التوقعات بإضافة 159 ألفاً، ومقارنة بمستويات 125 ألفاً في يناير والمعدلة بالخفض.

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وارتفع معدل البطالة في أمريكا خلال فبراير إلى 4.1%، بزيادة عن 4% خلال شهر يناير.