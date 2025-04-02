البيت الأبيض يعلن موعد تطبيق الرسوم الجمركية على السيارات

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أبريل 2025 12:14 مساءً - وكالات_ قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات ستدخل حيز التنفيذ يوم الخميس المقبل، بينما ستدخل الرسوم المضادة حيز التنفيذ فوراً عند إقرارها.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، الثلاثاء، أن مستشارين في البيت الأبيض صاغوا مقترحاً لفرض رسوم جمركية بنحو 20% على معظم الواردات إلى أمريكا، في وقت تترقب فيه الأسواق والمستهلكون تفاصيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية المضادة.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبحث استخدام الإيرادات المتوقعة التي قد تصل إلى مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية الجديدة لتمويل تنفيذ تعديلات ضريبية.

وذكر البيت الأبيض، أن ترامب سيتخذ تحركاً تاريخياً يوم الأربعاء لتحسين منافسة الولايات المتحدة، بحسب وكالة .

وأضاف البيت الأبيض: “من يصنع منتجاته في الولايات المتحدة لن يدفع رسوماً”.

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ووقع الرئيس الأمريكي مذكرة رئاسية اليوم الخميس، أمر فيها كبار مستشاريه بوضع نهج “شامل” لمعالجة العجز التجاري للولايات المتحدة الذي وصل خلال العام الماضي إلى نحو 918 مليار دولار، بشكل رئيسي من خلال رفع التعرفات الجمركية للرد على الضرائب، والرسوم، واللوائح، والدعم المالي للشركات من الدول الأخرى، والتي تعتبرها واشنطن غير عادلة.

وكشف ترامب وقتها عن خطة جديدة لفرض تعرفات جمركية متبادلة على عدد من الدول خلال المرحلة المقبلة، والتي يهدف من خلالها إلى تحقيق “العدالة وتكافؤ الفرص” في العلاقات التجارية مع العديد من الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة.

يوم الثلاثاء، ذكر البيت الأبيض أن السوق تمثل صورة خاطفة في لحظة زمنية من الأحداث، وأن وول ستريت ستصبح بخير.