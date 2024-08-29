انت الأن تتابع خبر مواصفات سيارة نيسان فرونتير 2025 سيارة الطرق الوعرة والبرية في السعودية بسعر مميز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة نيسان العملاقة اليابانية في صناعة السيارات، عن النسخة العالمية الجديدة من طراز فرونتير موديل 2025، والتي حصلت على تحديثات ملحوظة بينما حافظت على مفهومها التقليدي. ينتمي هذا الطراز إلى فئة البيك أب متعددة الأغراض، ويأتي بمميزات جديدة تعزز من قدراته وأداءه.

القدرات الفنية لسيارة نيسان فرونتير 2025

تتميز نيسان فرونتير 2025 بمحرك سداسي الأسطوانات يعمل بالبنزين، طراز V6 بسعة 3800 سي سي، الذي ينتج قوة إجمالية قدرها 310 حصان. يرفق هذا المحرك بناقل سرعات أوتوماتيكي لضمان أداء سلس وقوي.

تجهيزات وقدرات نيسان فرونتير 2025

واجهة أمامية محدثة: تتضمن الشبك الأمامي الجديد باللون الأسود مع فتحات هوائية متعددة، ومصابيح DRL.

تصميم عصري: تشمل السيارة إطارات قياس 17 إنش ومصد أمامي أنيق.

تجهيزات داخلية: توفر السيارة مكاناً لحفظ النظارات الشمسية، شاحن لاسلكي، ومقاعد ركاب تعمل كهربائيًا لتعديل أوضاع الجلوس.

تقنيات متقدمة: تتضمن السيارة كاميرا للرؤية الليلية، خاصية التحذير من مغادرة المسار، ورصد النقاط العمياء، بالإضافة إلى حساسات حركة وأجهزة استشعار.

وسائل الراحة والسلامة: مزودة بمساعد ضوء، وسائد هوائية للحماية، ونظام فرامل متطور.

شاشة وسائط كبيرة: تأتي شاشة الوسائط بمقاس 12.3 إنش، أكبر من الموديلات السابقة، وتدعم نظامي أندرويد أوتو وآبل كار بلاي.

مميزات إضافية: تشمل السيارة مقود قيادة تلسكوبي، مقاعد ذات مظهر رياضي، فتحة سقف، وزر تشغيل وإيقاف المحرك بتقنية البصمة.

أسعار نيسان فرونتير 2025 في السعودية

الفئة S: 123,750 ريال سعودي (تقديري)

الفئة SV: 131,250 ريال سعودي (تقديري)

الفئة PRO-X: 146,250 ريال سعودي (تقديري)

الفئة PRO-4X: 157,500 ريال سعودي (تقديري)