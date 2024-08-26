انت الأن تتابع خبر أسعار ومواصفات تويوتا كورولا الجديدة بالسوق المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم الوكيل المحلي لعلامة تويوتا في مصر، السيارة اليابانية توروتا كورولا السيدان العائلية بـ 5 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها خلال شهر أغسطس الجاري من مليون و 300 ألف جنيه

تبدأ أسعار تويوتا كورولا

الجديدة في السوق المصري من مليون و 300 ألف جنيه للفئة الأولى، مليون و 390 ألف جنيه للفئة الثانية.

أما الفئة الثالثة تقدم مقابل مليون و 500 ألف جنيه، ومليون 600 ألف جنيه للفئة الرابعة، الفئة الخامسة سعرها الرسمي مليون و650 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات تويوتا كورولا الجديدة بالسوق المصري:

تعتمد تويوتا كورولا 2024 على سواعد محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

يقدم الجيل الثاني عشر من كورولا في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.

تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث، وكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، و آبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.

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