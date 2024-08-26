انت الأن تتابع خبر أسعار ومواصفات تويوتا كورولا الجديدة بالسوق المصري والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يقدم الوكيل المحلي لعلامة تويوتا في مصر، السيارة اليابانية توروتا كورولا السيدان العائلية بـ 5 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها خلال شهر أغسطس الجاري من مليون و 300 ألف جنيه
تبدأ أسعار تويوتا كورولا
- الجديدة في السوق المصري من مليون و 300 ألف جنيه للفئة الأولى، مليون و 390 ألف جنيه للفئة الثانية.
- أما الفئة الثالثة تقدم مقابل مليون و 500 ألف جنيه، ومليون 600 ألف جنيه للفئة الرابعة، الفئة الخامسة سعرها الرسمي مليون و650 ألف جنيه.
ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات تويوتا كورولا الجديدة بالسوق المصري:
- تعتمد تويوتا كورولا 2024 على سواعد محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.
- يقدم الجيل الثاني عشر من كورولا في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.
- تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث، وكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، و آبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.
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