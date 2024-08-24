انت الأن تتابع خبر نيسان فرونتير 2025 .. منافسة تويوتا هايلوكس 2024 الأشرس و سيارة الأحلام لعشاق البر في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شركة نيسان عملاقة التصنيع للسيارات اليابانية كشفت عن النسخة الجديدة لها عالميًا من طراز فرونتير موديل 2025، وحصلت نيسان فرونتير 2025 على تحديثات جديدة، محتفظة بالمفهوم الخاص بهذه النسخة، وتنتمي هذه السيارة لفئة البيك اب، متعددة الأغراض.

تعتمد السيارة نيسان فرونتير موديل 2025

على محرك سداسي الاسطوانات “بنزين”، طراز V6، سعة 3800 سي سي، ويستطيع هذا المحرك من ضخ قوة إجمالية قدرها 310 حصان، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

تجهيزات وقدرات سيارة نيسان فرونتير 2025

حصلت السيارة نيسان فرونتير 2025 على واجهة أمامية محدثة تضم شبك جديد باللون الاسود مع فتحات متعددة المقاطع الهوائية، ومصابيح DRL، وإطارات قياسها 17 إنش، ومصد أمامي بشكل أنيق، ومكان لحفظ النظارات الشمسية، وشاحن لاسلكي، ومقاعد ركاب تعمل كهربائيًا لتغير أوضاع الجلوس.

دعمت السيارة نيسان فرونتير 2025

بكاميرا تعتمد على تقنية الرؤية الليلية، وخاصية التحذير من مغادرة المسار، ورصد النقاط العمياء، بالاضافة إلى حساسات حركة واجهزة استشعار، ومساعد ضوء، ووسائد هوائية للحماية قياسية وانظمة فرامل متطورة.

ويتوسط قمرة القيادة شاشة وسائط يصل قياسها لـ 12.3 إنش، أي اكبر من الموديلات الاخرى، مع دعم نظام اندرويد وابل كار بلاي، بالاضافة إلى تزويد جميع الموديلات بمقود قيادة تلسكوبي يدعم الكثير من أوامر التحكم، ومقاعد ذات مظهر رياضي، فتحة سقف، زر تشغيل وايقاف المحرك بصمة.

سعر نيسان فرونتير 2025 في السعودية

الفئة

السعر بالريال السعودي (تقديري)

S

123,750 ريال سعودي

SV

131,250 ريال سعودي

PRO-X

146,250 ريال سعودي

PRO-4X