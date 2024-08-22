انت الأن تتابع خبر خوفًا من احتراقها.. بي إم دبليو تعلن استدعاء أكثر من 700 ألف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي إم دبليو استدعاء حوالي 721 ألف سيارة من عدة طرز في الولايات المتحدة بسبب وجود خلل يهدد باشتعال النار فيها.

وأشارت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية في بيان إلى أن قرار الاستدعاء يأتي على خلفية وجود خلل في إحكام غلق مضخة المياه.

أن عملية الاستدعاء تشمل عدة طرز من السيارات الصالون والسيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (SUV) إنتاج الفترة من 2012 إلى 2018.

وتضم القائمة الطراز زد فور ذات السقف المتحرك وسيارات الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وسيارات إس.يو.في الفئات إكس1 وإكس3 وإكس4 وإكس5.

وتتعلق المشكلة الموجودة في سيارات بي إم دبليو بالوصلة بين المضخة الكهربائية في مضخة المياه مما يؤدي إلى تسرب الماء من وحدة تهوية علبة المرافق الإيجابية من الوصلة، ما قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي ونشوب حريق في حجرة المحرك.

وأشارت بي إم دبليو في تقريرها عن خطة الاستدعاء إلى وقوع 18 حادثة بسبب المشكلة، لكنها لم تؤدي إلى حدوث إصابات.

وقد أخطرت بي إم دبليو وكلاءها ببدء خطة الاستدعاء وتتوقع إرسال الإخطارات إلى أصحاب السيارات عبر البريد الإلكتروني في أوائل أكتوبر.

وسيتم إبلاغ أصحاب السيارات بالتوجه إلى الوكلاء المحليين ، الذين سيقومون بفحص السيارة واستبدال المضخة إذا لزم الأمر مجانا.

كما سيتم تركيب واق لإبعاد أي سوائل تتسرب من المضخة أو الوصلة بعيدا عن وحدة التهوية وبالتالي تجنب حدوث أي ماس كهربائي.

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