الكشف عن خطوات وشروط إستيراد سيارة للاستعمال الشخصي

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رياض - احمد صلاح - شروط إستيراد سيارة للاستعمال الشخصي مصلحة الجمارك المصرية حددت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لاستيراد سيارة للاستخدام الشخصي، وذلك مع توضيح الخطوات اللازمة للاستفادة من هذه الخدمة الهامة.
خطوات وشروط إستيراد سيارة للاستعمال الشخصي
- أعلنت مصلحة الجمارك بوضوح أنه يتوجب شحن السيارة أو فتح اعتماد لاستيرادها خلال عام الطراز، ويجب ألا يكون تم استخدامها من قبل، باستثناء السيارات المجهزة بشكل خاص والتي يتم الموافقة عليها من قبل الوزير المعني بالتجارة الخارجية بعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية.
سيارة نيسان صني
تتطلب سيارات الركوب المسموح باستيرادها بحالة مستعملة أن تكون مطابقة لشروط العمر والتملك أثناء الاستيراد للاستخدام الشخصي، بالإضافة إلى الاستيراد من قبل الشركات والمؤسسات العامة للاستخدام الخاص.
يجب على صاحب السيارة تقديم الوثائق التالية كدليل على تملكه للسيارة، بما في ذلك:
- -تاريخ تحرير وثيقة الشراء (عقد البيع – فاتورة الشراء) يجب أن يكون متطابقًا مع تاريخ الشراء.
- -بالنسبة للشهادات الحكومية، يُسمح بأن تكون تاريخ تحريرها لاحقًا من تاريخ الشراء.
- -يجب أن يكون المستند الملكي معتمدًا وموثقًا، دون الحاجة إلى توثيقه في نفس تاريخ الشراء.
- -أصل رخصة تسيير السيارة.
- -شهادة من مرور دولة التصدير موضحة بيانات السيارة وسنة التملك والطراز، ويجب أن تكون موثقة من السفارة أو القنصلية المصرية هناك، وتكون صالحة لمدة 30 يومًا.
- -جواز السفر الذي يُظهر وجود صاحب السيارة أثناء التملك.
- -في حالة وجود شحنة، يجب تقديم صورة موثقة من جواز سفر صاحب السيارة من وزارة الخارجية في البلد المصدر.
- وأكدت مصلحة الجمارك أنه يجب أن يكون المستلم للسيارة في الميناء هو المالك شخصيًا، أو يجب أن يكون لديه تفويض من المالك حتى الدرجة الثانية أو من الزوجة.