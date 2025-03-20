فرع ثقافة الشرقية يرسم البهجة على وجوه جمهوره فى ختام ليالى رمضان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 01:32 مساءً - أكد الأستاذ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى مشيراً إلى الدور الهام الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة

و فى هذا الإطار أشار الأستاذ أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لاقليم شرق الدلتا الثقافي و مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى ختام ليالى رمضان الثقافية والفنية على المسرح المكشوف بساحة قصر ثقافة الزقازيق ، حيث تم تقديم عرض فنى لفرقة الشرقية للموسيقي والغناء الشعبي بقيادة صبري رفاعى حيث قامت الفرقة بغناء جماعي و عزف مقطوعة موسيقية شعبية ، وقام فريق براعم فرقة الشرقية بقيادة أحمد ماهر بتقديم فقرات غنائية وتم إقامة معرض تجميعى لورشة الجلد لتريزا فريد وزينب عطية المقامة بقصر ثقافة الزقازيق، واختتمت ورشة الخرز والفوم لأسماء فاروق.

و على هامش الإحتفالات قدمت فرقة الشرقية للأراجوز آخر عروض لها وتحدثت عن ليلة القدر وأهمية إحيائها ، و تم تنفيذ ورشة الأشغال اليدوية من الخيش والحبل ، وتم عمل معرض للأعمال الفنية بمكتبة الصنافين حيث تم تسليم المشاركات شهادات تقدير لهم بحضور محمد سمير شرف رئيس الوحدة المحلية بالصنافين.

و أشار مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى قيام قصر ثقافة ديرب نجم بتقديم أمسية رمضانية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ، بحضور الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة ، والأستاذ فتحي مكى مدير إدارة الشباب والرياضة بديرب نجم، والأستاذ أحمد عادل مدير مركز الموهوبين، والأستاذ عادل عبد العزيز المدير التنفيذى لمركز التنمية الشبابية بديرب نجم، والأستاذة نجوى مكاوى مدير قصر ثقافة ديرب نجم ، و أحيا الحفل فريق مركز الموهوبين التابع لمركز التنمية الشبابية بديرب نجم، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم قدمت الفرقة مجموعة متنوعة من الأغانى منها ياحبيبتي يامصر، لجل النبى، وااه يا عبد الودود، فيها حاجة حلوة.