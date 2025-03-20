معرض فيصل الثالث عشر للكتاب يحتفي بالشاعر إبراهيم عبد الفتاح.. غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 11:30 صباحاً - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب ندوة خاصة ضمن فعاليات معرض فيصل الثالث عشر للكتاب، مساء غدٍ، احتفاءً بفوز الشاعر والكاتب المسرحي إبراهيم عبد الفتاح بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب عن فرع شعر العامية.

ويشارك في الندوة د. أحمد عمار، أستاذ الأدب العربي الحديث بجامعة القاهرة، والناقد والشاعر السينمائي محمد عطية، بينما يُدير اللقاء الشاعر والناقد أمل سالم.

تقام الفعالية في مقر الهيئة بمحطة فيصل بمحافظة الجيزة، وتوفر فرصة قيّمة لمحبي الشعر العامي والمسرح لاستكشاف التجربة الإبداعية لإبراهيم عبد الفتاح، والتعرف على محطات مسيرته الأدبية، التي تتميز بثراء في المحتوى والتجديد في الأسلوب.

تأتي هذه الندوة ضمن جهود معرض فيصل الثالث عشر للكتاب في تسليط الضوء على رموز الأدب والشعر في مصر، ودعم المبدعين الذين أثروا المشهد الثقافي بأعمالهم.