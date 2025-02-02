رحاب الجمل تعود للكوميديا مع دنيا سمير غانم في "عايشة الدور" برمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم -

تخوض الفنانة رحاب الجمل تجربة جديدة في عالم الكوميديا، حيث تشارك في مسلسل "عايشة الدور" بجانب النجمة دنيا سمير غانم، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025.

وأعربت رحاب الجمل عن سعادتها بالعمل للمرة الثانية مع دنيا، بعد تعاونهما الناجح في مسلسل "جت سليمة".

كما تخوض لأول مرة تجربة العمل مع المخرج أحمد الجندي، مؤكدة أن المسلسل يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور.

المسلسل مكوّن من 15 حلقة، ويدور في إطار كوميدي اجتماعي، حول سيدة تحاول إعادة بناء حياتها بعد الطلاق، ويشارك في بطولته محمد كيلاني، محمد ثروت، سما إبراهيم وغيرهم، وهو من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإنتاج السبكي.

آخر أعمال رحاب الجمل

رحاب الجمل تألقت مؤخرًا في عدة أعمال درامية، أبرزها "برغم القانون" و"بيت الرفاعي"، ما يجعل الجمهور في انتظار رؤيتها بنكهة كوميدية جديدة خلال الموسم الرمضاني المقبل.