القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة بسمة بوسيل عن موعد طرح أحدث أغانيها في عام 2025 والتي تأتي تحت عنوان "لأ ثواني".

بسمة بوسيل تعلن موعد أحدث أعمالها الفنية "لأ ثواني"

وشاركت بوسيل التيزر التشويقي للأغنية، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: صحيت مبسوطة الحمد لله، فحبيت أنكد عليكم بأغنيتي الجديدة اللي هتنزل يوم 15 يناير.

تفاصيل أغنية بسمة بوسيل الجديدة

وأكملت بوسيل: هي أغنية كلاسيكية راقية جدًا، تحسوا كده إنها بتعبر عن صرخة أنثى، أغنية لأ ثواني هتبقى إن شاء الله رائعة من روائع الزمن المهبب اللي احنا فيه ده، استنوني.

تعرض بسمة بوسيل لحادث

ومن ناحية أخرى، تصدرت بسمة بوسيل تريندات السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، بعدما تعرضت لحادث سير مفاجئ، حيث كتبت بسمة عبر ستوري إنستجرام: الحادث الثالث خلال شهرين، اللهم احفظنا بحفظك، واكتفت بنشر صورة لسيارتها بعد الحادثة، ولم تكشف عن أي تفاصيل.

أخر اعمال بسمة بوسيل

وكان اخر اعمال بسمة بوسيل هي اغنيه قادرين يا حب، والتي طرحتها في نوفمبر الماضي، من كلمات سارة سعيد، ألحان عمرو صفاء، توزيع سامر أبو طالب، ومكس وماستر مصطفى رؤوف.

كلمات أغنيه قادرين يا حب

قادرين يا حب نعدي بيك مسافات مانتفرقش، على كل حال صدق اللي قال إيد واحدة ماتسقفش، والحب يزرع ورد لو في في سككنا شوك مفروش، والعزوة حضن يضمنا بنستقوى بيه ما نخافش، يوم بعد يوم، نلقى الحياة بتضحك بأحلى سنين، جاية الفرص، والفرح هيخبط تشوفه العين، ايامنا تحلى تروق أوام مهما تعاندنا ظروف، طول ما الايدين ساندة الايدين الضلمة تقلب نور، وأهي برضه مهما تميل تميل بيننا الفرح ليه دور، تقفل بيبانها في وشنا وبالحب تفتح باب، سوا سهل نمحي وجعنا نقوى نعدي سور ورا سور