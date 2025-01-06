غدا.. أبطال 'وتر حساس' ضيوف برنامج 'كلمة أخيرة' مع لميس الحديدي

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها كلمة أخيرة، الذي يُعرض على قناة ON، أبطال مسلسل وتر حساس، وذلك بعدما حقق نجاحًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة.

بطلات مسلسل وتر حساس مع لميس الحديدي

وتكشف نجمات مسلسل وتر حساس وهما صبا مبارك وإنجي المقدم وهيدي كرم، كواليس المسلسل وردود الأفعال حوله.

موعد حلقة أبطال وتر حساس في برنامج كلمة أخيرة

ومن المقرر ان تذاع حلقة أبطال وتر حساس في برنامج كلمة أخيرة غدا الثلاثاء، في تمام الساعة 9 مساءً.

قصة مسلسل وتر حساس

ودارت أحداثه إطار اجتماعي تشويقي، وتقدم صبا مبارك من خلاله شخصية سلمى وهي دكتورة تجميل، تواجه تحديات كبيرة في حياتها، حيث يتوفى زوجها في حادث، كما تحاول التغلب على سر قديم من ماضيها، ثم تتورط في علاقة عاطفية تواجه بسببها العديد من الأزمات وتلعب إنجي المقدم خلال أحداث المسلسل شخصية كاميليا وهي ابنة خالة صبا مبارك ومحامية طموحة تسعى للحفاظ على زوجها ومكانتها الاجتماعية، لكنها تواجه صراعات عديدة.

أبطال مسلسل وتر حساس

ويضم مسلسل وتر حساس بطولة كلا من:صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدى كرم، أحمد جمال سعيد، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق، محمد العمروسي، لبنى ونس، صالح عبدالنبي، تميم عبده، عزوز عادل، جنى الأشقر، نهال كمال، ونورا مهدي، والعمل من سيناريو وحوار أمين جمال، مينا بباوي، محمد فضل، ومريم منصور، من إخراج وائل فرج.

أحدث أعمال صبا مبارك

ومن ناحية أخرى، تنتظر صبا مبارك مسلسل 220 يوم مع كريم فهمي، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، مكون من 15 حلقة، ويضم علي الطيب، حنان سليمان، عايدة رياض، ولينا صوفيا، ومن تأليف محمود زهران، إخراج كريم العدل، ومن إنتاج صادق الصباح.

آخر أعمال صبا مبارك

وكان اخر اعمال صبا مبارك هو مسلسل موعد مع الماضي، والذي قدم بطولته آسر ياسين، وعُرض على منصة نتفليكس العالمية، وهو من نوعية أعمال الإثارة والغموض التي تعتمد على جريمة قتل، والمسلسل عُرض في 8 حلقات، ومن بطولة آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، صبا مبارك، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء جاميكا، وتامر نبيل، والعمل من تأليف محمد المصري، إخراج السدير مسعود، ومن إنتاج مجموعة كاريزما مع المنتج المنفذ محمد مشيش.