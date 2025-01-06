القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان أكرم حسني عبر صفحته الرسمية على فيسبوك البرومو التشويقي لكليب اغنية تيجي نسيب، الذي تقوم بغنائه الفنانة أنغام.

https://www.instagram.com/reel/DEe8nxUMtaV/?igsh=cmxtcHJ6a2pzNGFm

أكرم حسني يطرح برومو كليب أنغام الجديد

وشارك أكرم فيديو برومو اغنيه تيجي نسيب، وعلق: في فنان وفي فنان استثنائي، وفي أنغام.

موعد كليب تيجي نسيب

وأعلنت أنغام منذ قليل عبر إنستجرام طرحها لفيديو كليب تيجي نسيب بعد غدًا الأربعاء في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على يوتيوب.

تفاصيل اغنيه تيجي نسيب

وأغنية تيجي ضمن أغاني ألبوم انغام الذي يحمل نفس الاسم، الأغنية من كلمات أكرم حسني، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع موسيقي ومكس حسن الشافعي، وماستر مايك بوزي.

اغاني ألبوم تيجي نسيب لـ انغام

واحتوى ألبوم تيجي نسيب على 12 أغنية متنوعة ما بين الرومانسي والحزين، والأغاني هي وبقالك قلب، هو انت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان برئ، القلوب أسرار، ماكنش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.

أحدث أعمال اكرم حسني

ويذكر ان أحدث أعمال اكرم حسني هو مسلسل الكابتن، والذي ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل 2025، يدور احداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم أكرم حسني خلاله شخصية كابتن طيار يمر بالعديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث، فيما تظهر آية سماحة بشخصية خطيبته بالمسلسل.

كما بدأ أكرم خلال الفترة الماضية تصوير فيلم زوجة رجل مش مهم، والذي يجمعه بـ ياسمين عبدالعزيز لأول مرة في مسيرة كل منهما الفنية، والفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي، جاري في الفترة الحالية الاتفاق مع باقي الأبطال المشاركين بجانبهما، ومن تأليف شريف الليثي، إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.