عزيز الشافعي يكشف عن تعاونه مع فيروز أركان في أغنيتهما الجديدة "مكسورة" عبر إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الشاعر والملحن الشهير عزيز الشافعي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مكسورة"، والتي يتعاون فيها مع الفنانة الشابة فيروز أركان.

الأغنية المنتظرة من المقرر طرحها يوم غد الثلاثاء، الموافق 17 ديسمبر، عبر منصة "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية الإلكترونية.

ونشر الشافعي بوستر الأغنية الذي ظهرت فيه فيروز أركان بإطلالة جريئة تحمل الكثير من القوة والدراما، وهو ما يتماشى مع العنوان الذي يوحي بأجواء حزينة أو رومانسية. وعلّق الشافعي قائلاً:

"Stay tuned for My NEW SONG (MAKSOURA) Tomorrow on YouTube and all the platforms."

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع الموزع الموسيقي أمين نبيل، بينما صمّم البوستر الفني مؤمن دخلي. كما أشاد الشافعي في منشوره بفريق العمل الذي ساهم في تقديم الرؤية الفنية، من بينهم ساندي وفريق الإنتاج الإبداعيseenproductionhouse.

ويأتي هذا التعاون ليعكس رؤية الشافعي المستمرة في تقديم الأصوات الجديدة ودعم المواهب الشابة مثل فيروز أركان، التي استطاعت أن تلفت الأنظار بإمكاناتها الفنية المتجددة. الأغنية تُعد من الأعمال التي ينتظرها الجمهور بشغف كبير، خاصة مع حرص الشافعي على تقديم أغانٍ ذات مضمون قوي وألحان عصرية.

من الجدير بالذكر أن عزيز الشافعي يُعتبر واحدًا من أبرز الشعراء والملحنين في الساحة الفنية المصرية والعربية، حيث قدّم العديد من الأغاني الناجحة التي لاقت رواجًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.