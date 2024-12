القاهرة - محمد ابراهيم - في هذا الموعد..ندوة للنجم خالد النبوي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

خلال فعاليات الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، ستُقام ندوة مع النجم خالد النبوي في 17 ديسمبر، بينما سيشارك السيناريست تامر حبيب في ندوة يوم 18 ديسمبر.

تفاصيل مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة سيقام من 16 حتى 21 ديسمبر في دار الأوبرا المصرية، حيث يتضمن المهرجان عدة عروض وفعاليات، من ضمنها ندوات مع نخبة من الشخصيات الفنية البارزة مثل النجم خالد النبوي والسيناريست تامر حبيب.



أبرز فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

في الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، سيتم عرض الفيلم المصري "دم فاسد" للمخرج طارق الشربيني، والفيلم "أروح لفين" للمخرج عز الدين الفقي، كعروض عالمية أولى ضمن المسابقة المصرية، المهرجان سيقام في دار الأوبرا المصرية من 16 إلى 21 ديسمبر، ويشمل عروض وفعاليات متنوعة.

في الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، سيعرض الفيلم اللبناني "Far From It" للمخرج ماريو غبالي، والفيلم المصري "كعب عالي" للمخرج مهند الكاشف ضمن المسابقة الدولية، كما سيتم تكريم مهندس الديكور الكبير أنسي أبو سيف ومنحه البرج الذهبي تقديرًا لمسيرته الفنية.

في إطار فعاليات "أيام الصناعة" خلال مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، ستعقد ندوة مع مهندس المناظر أحمد فايز يوم الخميس 19 ديسمبر، بينما سيكون اللقاء مع المخرج السدير مسعود يوم الجمعة 20 ديسمبر.