نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. إنتصار تكشف عن علاقتها بوالدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة إنتصار خلال لقائها ببرنامج «ورقة بيضا» الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي عبر شاشة قناة «النهار» عن علاقتها بوالدتها ووجهت رساله وضحت فيها إنه ا مازالت تحتاج إلي حضنها.

إنتصار تكشف عن علاقتها بوالدتها

وعبرت انتصار عن حزنها من عدم إظهار حبها بشكل كافٍ إلى والدتها لكي تظل قوية في نظر نفسها، موضحة أنها لم تحتضنها بشكل كافٍ طوال حياتها، وكانت تخشى أن تقول لها كلمة «بحبك» لتكتشف بعدما كبرت أنها ما زالت تحتاج إلى حضنها.

علاقة إنتصار بـ أبنائها

كما كشفت انتصار عن طبيعة علاقتها بـ أبنائها، قائلة: «بحب أولادي لدرجة لا أحد يتصورها، ولكني أفضل دائمًا الولد عن البنت، ممدوح نجلي هو من يحمل اسم العيلة ويتحمل المسؤولية، ودائمًا يتصدر في أي مشكلة، على عكس البنات بمجرد أن تتزوج تنسب إلى عائلة زوجها».

أحدث أعمال انتصار

ومن ناحية اخري، تشارك انتصار في مسلسل «زمالك بولاق»، الذي تدور احداثه في إطار من التشويق والإثارة حول شقيقين، كل شخص منهما يعيش في منطقة وظروف بعيدة عن الآخر، حيث يعيش باسم سمرة في بولاق، وخالد الصاوي في مدينة الزمالك، ويلتقي الشقيقان بعد 20 عامًا.

اخر اعمال انتصار

وكان اخر اعمال انتصار هو مسلسل «مطعم الحبايب»، وشارك في بطولته بجانب أحمد مالك عدد من نجوم الفن أبرزهم: هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

أحداث مسلسل مطعم الحبايب

دارت قصة مسلسل مطعم الحبايب، في إطار كوميدي، حول الشيف أبو المجد الذي ترك العمل في قناة فضائية شهيرة وقرر أن يفتح مطعما خاصا، يبدأ أبو المجد في البحث عن شيفات للعمل معه ويلتقي بـ صبحي الشاب الذي يعمل على عربية كبدة، ويرفض صبحي العمل في مطعم «أبو المجد» لأنه كان سيفتتح مطعمه الخاص، لكن بعدما يفشل في تحقيق حلمه يعود للعمل ليكون فريق عمل خاص.