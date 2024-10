نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألبوم "Moon Music" لكولدبلاي أمسية استماع ساحرة تحت سماء دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ليلة من ليالي دبي الساحرة، شهدت صحراء المدينة حدثًا فريدًا من نوعه جمع بين الفن والموسيقى والعاطفة، بالتعاون بين Warner Music الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنصة Spotify، تم تنظيم جلسة استماع مميزة لألبوم "Moon Music" الجديد لفرقة كولدبلاي، مما أتاح للحضور فرصة استثنائية للانغماس في تجربة موسيقية تحت النجوم.

تجربة غامرة في قلب الصحراء

الحدث لم يكن مجرد جلسة استماع، بل كان تجربة فريدة من نوعها حيث استمع المعجبون إلى الألبوم بأكمله من خلال سماعات خاصة بهم، ما عُرف بتجربة "الديسكو الصامت".

الحضور كانوا يستلقون تحت سماء الصحراء، يتأملون القمر والنجوم، محاطين بوهج الشموع اللطيف وإضاءة هادئة، مما أضفى على المكان أجواءً رومانسية وعميقة.

مشاعر المعجبين وتعليقاتهم

الحماس لم يكن محصورًا في الموسيقى فقط، بل تعداه ليصل إلى مشاعر المعجبين الذين حضروا هذا الحدث الفريد. أحد المعجبين أعرب عن سعادته قائلًا: "لم أكن أتخيل أن أكون هنا اليوم، أنا من عشاق كولدبلاي منذ صغري، والاستماع إلى الألبوم قبل إصداره كان بمثابة حلم تحقق." هذا الشعور المشترك بين الحضور يعكس قوة الموسيقى في جمع الناس وإحياء الروابط بين الفنانين ومعجبيهم.

تصريحات منظمين الحدث

من جهته، أعرب أحمد نوريني من Warner Music عن سعادته بهذا الحدث قائلًا: "إنه لشرف كبير أن نشهد هذا التفاعل القوي بين فرقة كولدبلاي ومعجبيها. الموسيقى لها سحر خاص، تجمع الناس وتعزز شعورًا بالوحدة والمحبة."

أما مارك أبو جودة، رئيس قسم الموسيقى في Spotify لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد علق على هذا التعاون قائلًا: "إن بناء روابط قوية بين الفنانين ومعجبيهم هو جوهر ما نقوم به في Spotify. حدث الاستماع لألبوم Moon Music يظهر كيف يمكن للموسيقى أن توحد الناس عبر تجارب مشتركة."

ألبوم "Moon Music" والتحضيرات الفنية

ألبوم "Moon Music" هو الألبوم العاشر لفرقة كولدبلاي، ويضم مجموعة من الأغاني المميزة التي تنوعت في أسلوبها. من بين هذه الأغاني، "WE PRAY" التي تصدرت قوائم iTunes، وأغنية "Feellikeimfallinginlove" التي رشحت لجوائز MTV. كما تزامن إطلاق الألبوم مع إصدار فيديو كليب لأغنية "All My Love" التي تم تصويرها في لاس فيجاس.

كريس مارتن، قائد الفرقة، شارك مع متابعيه مؤخرًا مقطع فيديو يتحدث فيه عن مضمون الألبوم، قائلًا: "هذا الألبوم هو استجابة للصراعات الداخلية والخارجية التي نواجهها، وأعتقد أن ما يقوله Moon Music هو أن الحب ربما يكون هو أفضل رد."

رسالة بيئية مع ألبوم "Moon Music"

من اللافت أن النسخ العادية من ألبوم "Moon Music" ستكون الأولى من نوعها التي يتم إصدارها على EcoCD، وهي أقراص مدمجة مصنوعة بنسبة 90٪ من مادة البولي كربونات المعاد تدويرها، في خطوة تعكس التزام الفرقة بالمحافظة على البيئة.

ألبوم يعيد كولدبلاي إلى الواجهة

ألبوم "Moon Music" يأتي بعد النجاح الكبير لألبوم "Music Of The Spheres" الصادر في عام 2021، والذي حاز على العديد من الجوائز، بما في ذلك ترشيحه لجائزة جرامي لأفضل ألبوم. حقق الألبوم السابق أكثر من 4 مليارات استماع، ويبدو أن "Moon Music" يتجه نحو تحقيق نجاح مماثل بفضل التجربة الفريدة التي قدمتها الفرقة لمحبيها.